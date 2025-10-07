Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento per verificare il rispetto delle norme ed il possesso delle necessarie autorizzazioni di esercizi commerciali, ristoranti e bar. Le ispezioni hanno interessato diverse attività tra Porta di Ponte e via Atenea. Gli agenti della polizia locale hanno accertato irregolarità ed elevato sanzioni per migliaia di euro.

Un negozio di fiori è risultato sprovvisto di alcuni permessi e per questo motivo il titolare è stato multato con 5mila euro. L’attività è stata temporaneamente sospesa. In un locale del centro, invece, è stato scoperto un lavoratore in nero. Nei confronti del gestore è scattata una multa di 4.500 euro. È di 600 euro, invece, la sanzione per il titolare di un ristorante che ha posizionato tavoli e sedie ben oltre lo spazio previsto dalla concessione.