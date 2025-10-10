“L’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente ha raccolto il nostro grido d’allarme, in merito alla disastrosa situazione causata dall’erosione costiera a Zingarello e ha indetto un sopralluogo per il prossimo 17 ottobre 2025.” Lo scrive in una nota l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento.
