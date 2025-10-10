E’ iniziato il conto alla rovescia a Marsala per la prima edizione del Marsala Noir Festival, l’evento, che non sarà soltanto un appuntamento letterario, ma un vero viaggio nel cuore del giallo, che si svolgerà il 17 e 18 ottobre al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala.

Incontri, dibattiti e presentazioni animeranno una delle aree storiche più importanti della città grazie a un festival che punta a creare un dialogo tra gli autori italiani e il pubblico, offrendo nuove prospettive sulla narrativa poliziesca e investigativa.

La manifestazione, direttamente promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, nasce da un’idea dello scrittore e autore televisivo Gaspare Grammatico, ed è organizzata dal Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala con il supporto della Peralta Production – Eventi & Comunicazione. La direzione artistica è di Cristina Marra.

Con il Marsala Noir Festival, la città si conferma crocevia di eventi culturali di respiro nazionale. La rassegna non solo arricchisce l’offerta culturale, ma rappresenta anche una spinta importante per il turismo, attirando appassionati di letteratura e curiosi. La sinergia tra istituzioni, operatori culturali e territorio offre una prospettiva di crescita duratura per la città.

PROGRAMMA

Venerdì 17 ottobre

ore 17.00 Saluti di benvenuto, interverranno:

Anna Occhipinti – Direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo

Salvatore Quinci – Presidente Libero Consorzio Comunale di Trapani

Cristina Mura – Presidente del Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala

Cristina Marra – Direttrice Artistica del Marsala Noir Festival

Misteri dal passato

“La nave punica di Marsala” conversazione con

Anna Occhipinti, direttrice del parco archeologico di Lilibeo

ore 17.30 Ombre e luci

Le inchieste di Matilde Serao

incontro con lo scrittore Massimiliano Virgilio autore di “Buio sulla città” (Feltrinelli)

ore 18.45 Indagini a confronto

Noir, thriller psicologico e police procedural

incontro con Leonardo Torre autore di Una vite su cui tutto gira (Affiori) e Salvo Bilardello autore di Necesse est (Edizioni creativa)

ore 19.30 I casi alla vecchia maniera del commissario Botero

incontro con Paolo Roversi autore di L’enigma Kaminski (Mondadori)

PROGRAMMA

Sabato 18 Ottobre

ore 16.30 Quattro passi nel giallo – Sicilia Niura

Ponte culturale col Campania Libri Festival incontro con lo scrittore Giancarlo Piacci autore di

“Nostra signora dei fulmini” (Salani), Rosario Russo direttore editoriale di Antologia“Isole nere” (Algra editore) e con la scrittore Roberto Mandracchia autore di “L’implosivo” (Minimum fax) interviene Jana Cardinale

ore 17.15 “Il mio ispettore Gerri” dai romanzi alla serie TV

incontro con la scrittrice Giorgia Lepore autrice di “Forse è così che si diventa uomini” (E/O)

ore 18.00 Indagini nella Storia e storie da indagare

incontro con lo scrittore Alessandro Maurizi autore di “Gli invisibili di san Zeno” (Mondadori) interviene la criminologa Giusy La Piana.

ore 18.45 Narrativa Noir e Dinamiche legali

incontro con l’Avv. Vito Daniele Cimiotta dalla credibilità procedurale nelle letture delle indagini narrative, a riflessioni su legalità, memoria e diritti.

ore 19.15 Cronache dall’abisso

Serial Killer – Predatori di uomini tra fiction e realtà Due indagini del criminologo Silio Bozzi

Intervento musicale di Gino De Vita

L’ingresso è libero.