Arriva per la prima volta ad Agrigento, dopo i successi di Roma e Milano, Prima Facie — l’opera teatrale firmata dalla drammaturga australiana Suzie Miller, pluripremiata in tutto il mondo e già vincitrice di due Laurence Olivier Award.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Finzi Pasca, aprirà la nuova stagione del Teatro Pirandello di Agrigento il 15 e 16 novembre 2025, portando in scena un intenso monologo interpretato dall’attrice italo-brasiliana Melissa Vettore, per la regia di Daniele Finzi Pasca.

Prima Facie – Il consenso e la giustizia è un dramma vibrante e necessario che mette al centro la violenza di genere, il linguaggio del potere e il tema del consenso come fondamento della giustizia.

Attraverso la storia di Tessa, brillante avvocata penalista che si trova a fare i conti con un trauma personale, l’opera scuote le certezze del pubblico e lo invita a riflettere sul senso più autentico della giustizia, sulla responsabilità collettiva e sul coraggio di denunciare.

Con una scrittura lucida e poetica, Suzie Miller esplora il divario tra la legge scritta e la giustizia vissuta, restituendo voce e dignità alle vittime di abusi.

Tradotto in 20 lingue e rappresentato in 38 Paesi, Prima Facie è divenuto un vero fenomeno culturale, capace di influenzare anche la legislazione britannica e di portare la sua autrice all’ONU per affrontare il tema dei diritti delle vittime di violenza.

La tournée italiana, che dopo Agrigento farà tappa ad Assisi, Lugano, Torino e Padova, è realizzata in collaborazione con Differenza Donna, associazione impegnata da oltre trent’anni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne.

La visione di Daniele Finzi Pasca

“Il linguaggio di Suzie Miller è incalzante, musicale, travolgente.

In Prima Facie emerge una domanda che riguarda tutti: come sentirsi protetti dalla giustizia?

Raccontiamo in punta di piedi una storia che continua tragicamente a ripetersi ovunque, con ostinata violenza.”

— Daniele Finzi Pasca

Il cast creativo

Autrice: Suzie Miller

Interprete: Melissa Vettore

Traduzione: Margherita Mauro

Regia e disegno luci: Daniele Finzi Pasca

Musiche: Maria Bonzanigo

Costumi: Giovanna Buzzi

Scene: Matteo Verlicchi

Video design: Roberto Vitalini

Produzione: Compagnia Finzi Pasca

Con il contributo di: Fondazione Ermotti, Famiglia Mario Mantegazza, Città di Lugano, Pro Helvetia, AIL SA, Caffè Chicco d’Oro, Fondazione Lugano per il Polo Culturale.