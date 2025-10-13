Sono in corso lavori di messa in sicurezza e bitumatura delle strade provinciali che a partire dal 13 ottobre costituiranno i percorsi alternativi per gli automobilisti che percorrono quotidianamente la SS 115 nelle due direzioni. L’ANAS ha infatti comunicato che il viadotto Re sarà chiuso, come già annunciato in precedenza, il 13 ottobre per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria che dureranno circa 40 giorni (durata prevista dalla stessa ANAS). Gli automobilisti che provengono da Sciacca potranno percorrere la NC n. 04 (dalla SS 115 a contrada Fauma), quindi la SPR 24 in direzione Agrigento e la SP 1, con percorso inverso per quanti da Agrigento dovessero raggiungere la SS 115 in direzione Sciacca. In alternativa, chi arriva da Sciacca potrà entrare a Realmonte e raggiungere la SP 68 in direzione Scala dei Turchi e il tratto Lido Azzurro-Marinella-Porto Empedocle per reimmettersi nella SS 115 (e naturalmente chi proviene da Agrigento, sia dal centro abitato che dalla SS 640, potrà percorrere lo stesso tragitto in senso inverso).

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino ha effettuato un sopralluogo sui tracciati insieme al direttore del Settore Infrastrutture Stradali ing. Michelangelo Di Carlo, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. ”E’ previsto naturalmente un notevole volume di traffico su queste strade di nostra competenza” afferma il Presidente Pendolino “e abbiamo ritenuto di intervenire con ulteriori lavori di manutenzione per garantire la sicurezza di quanti dovranno affrontare un periodo di grande disagio nel percorrere il tragitto per motivi di lavoro o studio. Confidiamo inoltre nel senso di responsabilità degli automobilisti nel rispettare la segnaletica di pericolo e i limiti di velocità”.