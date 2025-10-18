È in corso a Marina di Ascea (SA) l’Assemblea Organizzativa e Tecnica dei Presidenti di Sezione per la stagione sportiva 2025/26.

Un appuntamento di alto profilo, impreziosito dalla presenza dei vertici federali — tra cui il Presidente FIGC Gabriele Gravina e il Presidente LND Giancarlo Abete — nonché di illustri esponenti del mondo arbitrale come Nicola Rizzoli e Roberto Rosetti e Gianluca Rocchi insieme ai componenti delle Commissioni Nazionali. Presente anche il ministro Abodi .

A rappresentare la Sezione AIA di Agrigento, il Presidente *Gero Drago*, ritratto nella foto con i colleghi presidenti siciliani, il Presidente del CRA Sicilia *Michele Giordano* e il Componente del Comitato Nazionale *Marcello Terzo*.

Un momento di confronto, crescita e condivisione per tracciare insieme la rotta della nuova stagione arbitrale.