I Carabinieri della Stazione di Riesi, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto un 29enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività, i militari sorprendevano il soggetto mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un individuo, che, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 1 grammo di hashish.

Le successive operazioni di perquisizione, estese all’abitazione dell’arrestato, hanno consentito di rinvenire 95 grammi della medesima sostanza stupefacente, nonché vario materiale idoneo al taglio e al confezionamento. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, trasferito presso la Casa Circondariale di Caltanissetta. Il Gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con monitoraggio elettronico.

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.