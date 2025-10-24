Un prete, don Nunzio Samà, è stato accoltellato a Gela mentre era all’interno della chiesa del Carmelo. A sferrare i colpi sarebbe stato un uomo che ha problemi psichici e che è stato già fermato dai carabinieri.. Il prete si trova ora ricoverato in ospedale per accertamenti.

Il sacerdote è stato ferito di striscio dalla lama di un coltellino, riportando lesioni lievi. E’ stato medicato dai medici del Pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele. In ospedale sono accorsi alcuni fedeli della parrocchia e il vicario foraneo, don Luigi Petralia. I Carabinieri hanno avviato le indagini.