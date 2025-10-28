Finisce con una vittoria la gara del Città di Canicattì C5 contro la compagine ennese della Next Level alla quinta giornata del campionato regionale di calcio a 5, tre punti importantissimi quelli conquistati dai biancorossi ai fini della classifica generale.

Partita davvero emozionante e di alto livello, quella disputata sul campo di casa, davanti al un numeroso pubblico del Pala Mura.

Partono in attacco i padroni di casa, i quali, a suon di azioni salienti e sfruttando i calci piazzati, già dopo il primo quarto d’ora di gioco si portano in vantaggio di 5 reti, da lì a poco, con gli avversari che non accennano ad una reazione, arrivano anche altre 2 reti, chiudendo così il parziale della prima frazione di gioco sul 7 – 0.

Seconda frazione di gioco che si apre con notevole tranquillità agonistica da parte dei ragazzi di Mister Giardina, i quali subiscono 2 reti degli avversari, ma anche qui la reazione non cambia, e dopo alcune notevoli trame di gioco, i biancorossi, allungano il tabellino siglando dapprima l’ottavo gol e successivamente il nono, ma gli avversari, nonostante il risultato, non demordono e rispondono bene siglando altre due reti, e sullo scadere della seconda frazione di gioco arrivano altri due gol, uno per parte, concludendo, così, la partita sul risultato di 10 – 5 per i biancorossi.

Decisivi i gol dei biancorossi: Croci Di Bartolo (X3), Diego Lo Verme (X2), Marzio Fregapane (X2), Martines Mattia (X2), Spaziani Enrico.

La squadra biancorossa sfodera una ottima prestazione conquistando un successo più che meritato per una squadra che ha saputo proporre ottime iniziative di gioco. Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso.