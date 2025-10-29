L’entusiasmo incontenibile per “GIGI PALASPORT 2026”, il nuovo tour di Gigi D’Alessio in partenza la prossima primavera, sta facendo registrare il boom di richieste: si aggiunge un’attesissima nuova tappa a Messina e raddoppiano le date di Roma e Bari.

Il cantautore partenopeo tornerà ad incontrare il pubblico della Sicilia nel nuovo appuntamento live che arricchisce il calendario del tour con l’imperdibile tappa che si terrà il 24 aprile al Palarescifina di Messina.

L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl e Friends & Partners in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina guidato dal Sindaco Federico Basile.

Gigi D’Alessio sarà inoltre protagonista di una seconda serata al Palazzo dello Sport di Roma, anticipando il debutto al 17 marzo, oltre alla data già annunciata del 18 marzo. Stessa risposta calorosa anche a Bari, dove al Palaflorio si replica con un nuovo concerto il 21 marzo, oltre al live del 20 marzo. Non solo, il tour si arricchisce di una nuova imperdibile tappa il 24 aprile al Palarescifina di Messina.

Dopo un’estate trionfale— con il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, il debutto al Circo Massimo di Roma e sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito — Gigi D’Alessio è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Il 2026 sarà un anno di musica ed emozioni, con un tour che ripercorre oltre trent’anni di successi, fino all’ultimo singolo già amatissimo, “Un selfie con la vita”, che ha anticipato il nuovo disco la cui uscita è prevista il prossimo novembre. E dopo la tournée nei palazzetti, ancora live per Gigi con ben dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone.

Di seguito il calendario in aggiornamento:

17/03/2026 ROMA- PALAZZO DELLO SPORT nuova data

18/03/2025 ROMA- PALAZZO DELLO SPORT

20/03/2026 BARI- PALAFLORIO

21/03/ 2026 BARI-PALAFLORIO nuova data

23/03/2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

25/03/2026 TORINO – INALPI ARENA

11/04/2026 PADOVA – KIOENE ARENA

17/04/2026 ANCONA – PALAPROMETEO

18/04/2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24/04/2026 MESSINA- PALARESCIFINA nuova data

8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE