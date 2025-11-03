Una nuova collaborazione per indagare il ruolo della sostanza DMB, recentemente identificata nell’olio d’oliva, e in particolare il modo in cui agisce contro l’infiammazione, le malattie cardiache e neurodegenerative (Alzheimer) nell’organismo umano è stata avviata qualche giorno fa da Tassos Kyriakides, professore associato presso la Yale University School of Public Health (Yale – USA), e dal team scientifico di Apostol. Kyritsakis-Nik. Sakellaropoulos. Il titolo del nuovo sforzo di ricerca è “DMB, microbiota intestinale e salute del cuore” e il suo argomento principale è il ruolo del DMB (3,3 dimetil – 1-butanolo – 3,3 dimetil-1-butanolo), che deriva dall’olio extravergine di oliva, nell’inibire la produzione di trimetilammina (TMA) e trimetilammina N-ossido (TMAO) da parte del microbiota intestinale. Si tratta del primo sforzo scientifico organizzato incentrato su questo nuovo composto (DMB), identificato alla fine dello scorso giugno con un metodo innovativo e in collaborazione con il team di Apostolos Kyritsakis presso l’Università di Istanbul, aprendo nuove strade per studiare il suo ruolo e quello di altri componenti bioattivi e benefici dell’olio d’oliva sulla salute umana. Finora, non era stato pubblicato alcun metodo in grado di determinare in modo sicuro e in laboratorio le concentrazioni di questa sostanza nell’olio extravergine di oliva. Come sottolineano i partecipanti allo studio originale, “questa è la prima volta che la presenza del componente DMB nell’olio d’oliva è stata confermata in laboratorio, sulla base di un metodo scientifico affidabile, e i suoi valori sono stati determinati con risultati impressionanti”. Come ricorda l’AEΕΡ, alla fine di giugno 2025, il team scientifico internazionale, guidato dal Professore Emerito dell’Università Ellenica Internazionale e Membro Onorario dell’American Oil Chemical Society (AOCS Fellow – USA), Prof. Apostolos Kyritsakis, ha pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Journal of Food Bioactives gli impressionanti risultati dello studio pionieristico, dal titolo generale “Quantificazione del 3,3-dimetil-1-butanolo (DMB) nell’olio d’oliva: un metodo rapido e innovativo”. Questa ricerca ha anche fornito una risposta definitiva alla domanda principale della comunità scientifica mondiale sull’olio d’oliva: “se il DMB sia effettivamente presente nell’olio d’oliva”. Sulla base della pubblicazione di cui sopra, la nota rivista INFORM dell’American Oil Chemical Society (AOCS), nel suo numero di ottobre 2025, in un articolo speciale intitolato “Gli scienziati studiano un ingrediente prezioso nell’olio d’oliva”, fa un riferimento specifico e approfondito al composto DMB e al suo ruolo nella salute umana. “Nei modelli animali, l’enzima trimetilammina (p.s. quello che il DMB combatte) crea un composto nel fegato che sembra facilitare l’accumulo di grassi e colesterolo nelle arterie”, osserva, tra le altre cose, INFORM. La rivista fa particolare riferimento al team scientifico che ha identificato questo ingrediente, guidato dal professore emerito dell’Accademia ellenica delle scienze e delle arti, Apostolos Kyritsakis, dal professor Ahmet Ceyhan Goren dell’Università di Istanbul, dal professor Tassos Kyriakides della Yale School of Public Health, nonché al contributo e al ruolo fondamentale degli uliveti di Sakellaropoulos in questa scoperta. “Quando gli scienziati hanno iniziato a studiare il contenuto miracoloso delle olive e dell’olio d’oliva qualche decennio fa, si sono concentrati sui fenoli bioattivi (oleocantale, idrossitirosolo, ecc.)”, ha dichiarato ad ΑΠΕ-ΜΠΕ il professor Tassos Kyriakides, docente di Salute Pubblica di Yale e membro attivo e importante del nuovo studio. Il DMB, ha aggiunto, “è un ingrediente completamente nuovo. Si tratta di un alcol che sembra essere una sostanza innovativa con valore protettivo per la salute. Oltre ai fenoli presenti nelle olive, identificati per la prima volta nel 1978 dal professor emerito Apostolos Kyritsakis mentre si modificavano con il progredire della maturazione dei frutti, ci sono anche il DMB e forse altri composti che ancora non conosciamo, che probabilmente hanno un effetto sinergico sull’olio d’oliva e gli conferiscono un valore speciale”. Le ricerche condotte fino ad oggi hanno dimostrato che il DMB ha un effetto positivo contro i composti nocivi della trimetilammina (TMA) e dell’ossido di trimetilammina (TMAO), associati all’induzione dell’aterosclerosi e all’insorgenza di infiammazione in varie malattie cardiovascolari e neurodegenerative. In particolare, la sostanza nociva TMAO è un metabolita che dipende dalla microflora intestinale ed è associata a malattie infiammatorie, i cui processi immunologici riflettono quelli dell’artrite reumatoide. “Il primo obiettivo della ricerca di laboratorio”, afferma il Sig. Kyriakides, “è esaminare come il DMB influenzi determinate linee cellulari e il decorso di malattie cardiovascolari e altre patologie correlate all’infiammazione. Partiremo dalle cellule presenti nel microbioma intestinale per determinare in che misura il DMB agisca positivamente sul microbioma e prevenga la creazione della sostanza indesiderata TMA, come suo inibitore. In sostanza, verrà effettuato uno screening scientifico sulle linee cellulari per vedere quali trarranno beneficio dal DMB, a cui seguiranno studi clinici”. Il professore di Yale definisce la sostanza DMB molto importante. Ritiene che “influenzi l’infiammazione e, di conseguenza, le malattie cardiovascolari e neurodegenerative”. “Personalmente, credo che ci sia una seria possibilità che la sostanza protettiva per la salute DMB influisca anche sui problemi immunitari, perché l’infiammazione è anche correlata al sistema immunitario”, ha dichiarato ad APE-MPE. “Ecco perché “screeningeremo” i batteri nel microbioma intestinale, perché ogni batterio ha una missione specifica. Se troveremo i bersagli dei batteri, il quadro diventerà più chiaro e ci saranno i relativi annunci scientifici”.” Da quanto abbiamo capito finora, il DMB non colpisce solo una “porzione” di malattie, ma molte malattie diverse…” ha sottolineato il signor Kyriakides. Le prossime ricerche e studi si concentreranno sull’olio d’oliva multivarietale Plus Health DMB EVOO proveniente dagli oliveti biologici di Sakellaropoulos, in cui sono state identificate le concentrazioni più elevate della sostanza DMB. Anche i campioni di oli extravergini di oliva con le concentrazioni più elevate, tra tutti quelli analizzati in laboratorio durante la scoperta del metodo di determinazione del DMB, provengono da questi specifici uliveti di Sparta. “La ricerca scientifica sui benefici dei nostri prodotti a base di olio d’oliva, in collaborazione con istituti universitari e ricercatori, è al centro degli oliveti biologici di Sakellaropoulos”, ha dichiarato ad APE-MPE il responsabile della produzione e ingegnere chimico M.Sc. Nikos Sakellaropoulos. “Avendo partecipato al team di scienziati provenienti da molti paesi che, guidato dal Professore Emerito dell’Accademia Greca delle Scienze Apostolos Kyritsakis, ha pubblicato per la prima volta il nuovo e innovativo metodo per misurare la sostanza DMB nell’olio d’oliva, stiamo avviando questa collaborazione con l’obiettivo di evidenziare i benefici di questa sostanza bioattiva per la salute umana”. “Abbiamo già firmato un Memorandum d’Intesa per questa nuova ricerca e studio. Questa collaborazione, con il Dott. Kyriakides della Yale School of Public Health e il Professore Emerito dell’Università Ellenica Internazionale, Dott. Kyritsakis, si basa sul fatto che nella pubblicazione iniziale i nostri oli d’oliva mostravano sistematicamente elevate concentrazioni di DMB. È un onore speciale per noi partecipare a questo tipo di ricerca, i cui risultati possono migliorare la salute delle persone e di conseguenza la loro qualità di vita.” Parlando con APE-MPE, il professore associato Ap Kyritsakis ha dichiarato di essere ottimista sui risultati attesi dello studio pianificato e ritiene che il DMB aprirà nuovi orizzonti per il componente bioattivo dell’olio d’oliva e sarà il trampolino di lancio per nuove ricerche e scoperte, come è stato fatto finora con i fenoli e altri microcomponenti. I primi risultati degli studi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” non sono previsti prima dell’inizio della primavera del 2026, ha affermato Tassos Kyriakides, professore presso la Yale School of Public Health. Dopo aver scoperto l’esatto meccanismo d’azione del DMB come inibitore dei composti nocivi TMA e TMAO, saremo quindi indirizzati a studi clinici specializzati. Naturalmente, i risultati determineranno l’andamento della ricerca e l’ulteriore sviluppo dei benefici per la salute umana. “In questa fase, il ruolo fondamentale del DMB, attraverso l’alimentazione, è quello di contrastare i composti nocivi presenti nell’organismo umano”, sottolineano i membri del team. In un secondo momento, si studierà come e quali varietà di olive siano quelle che “forniscono” più DMB.