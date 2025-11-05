Si è svolto un importante momento di confronto tra la Sezione AIA di Agrigento e le società partecipanti ai campionati di Terza Categoria e Serie D di Calcio a 5.

Il Presidente Gero Drago, insieme al Delegato Provinciale Angelo Caramanno, ha colto l’occasione per fare il punto sull’organizzazione arbitrale e per affrontare, grazie anche agli interventi di Giuseppe Sicurella (Responsabile Futsal) e Salvatore Fucà (Collaboratore Ufficio di Presidenza AIA), numerose tematiche tecniche e regolamentari, rispondendo ai quesiti posti dai dirigenti presenti.

Drago ha evidenziato come l’aumento degli arbitri nella sezione abbia generato effetti positivi sull’intero movimento calcistico agrigentino, con un numero crescente di visionature e una qualità arbitrale in costante crescita. Ha inoltre ribadito il valore del rispetto che ogni arbitro deve portare verso il proprio ruolo, la Sezione e tutte le persone che incontra in campo.

Uno dei momenti più significativi dell’incontro è stato l’utilizzo di video-clip con situazioni reali di gioco, gli stessi utilizzati nelle RTO, per stimolare un confronto diretto con le società e rendere più comprensibili alcune dinamiche arbitrali. È stata inoltre illustrata la Circolare N.1.

La serata si è conclusa con un dibattito aperto e partecipato, durante il quale le società hanno espresso apprezzamento per l’operato della Sezione, riconoscendone l’impegno e la disponibilità al dialogo.

Un altro passo avanti verso una collaborazione sempre più forte tra arbitri e società, nell’interesse del calcio e dei suoi valori.