L’iniziativa Global Sumud Flotilla è la più ampia missione navale non violenta, mai tentata a sostegno dei palestinesi, coordinata da una rete globale di movimenti e associazioni. La flotta, composta da decine di piccole e medie barche a vela e partecipanti provenienti da 44 paesi, è partita da diversi porti del Mediterraneo, diretta a Gaza, con a bordo civili disarmati, composta da medici, infermieri, giornalisti, parlamentari e attivisti, in missione pacifica e solidale, in viaggio per tentare di portare aiuti umanitari, rompere il blocco navale ed entrare nelle acque territoriali della Striscia di Gaza. La Global Sumud Flotilla è stata fermata in acque internazionali da Israele, la missione è stata bloccata, ma è arrivata in tutto il mondo la luce dei riflettori sulla Palestina e ha portato con sé un’enorme flotta di terra che si è riversata nelle piazze, risvegliando le coscienze sul senso della dignità e dei diritti. Un’esperienza rivoluzionaria che un giorno verrà studiata nei libri di storia. Proprio in questi giorni, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia “La Flotilla”, ha il piacere di condividerla con tutti.

La Flotilla…

La Flotilla…ha veleggiato

nel mare tempestoso dell’indifferenza,

per rompere il silenzio assordante del mondo.

Non ha solcato solo

il blu cobalto del mare increspato,

ma con un avvolgente tepore

ha accarezzato il respiro d’intrepidi cuori.

La Flotilla… non ha scandito il tempo

dell’attesa ma dell’azione.

Un gesto concreto di nonviolenza

teso a scuotere le coscienze,

che ha sfidato il cinismo dei tempi,

simbolo di una umanità

che lotta e non s’arrende.

La Flotilla…una missione per Gaza,

pervasa dal profumo di pace e libertà,

da bagliori di speranza e solidarietà,

dal sogno che “un altro mondo è possibile”.

Non un mondo ferito da guerre e ingiustizie,

ma un mondo più giusto, solidale,

in pace, ove rifulge la fratellanza universale.

Rosario La Greca – Brolo (Messina)