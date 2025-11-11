La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di sei persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizza un maxi giro di auto rubate a Canicattì tra il 2021 ed il 2022 con annesso riciclaggio e ricettazione. Agli atti anche ipotesi di detenzione di armi, droga ed estorsioni. In sei compariranno il prossimo 22 gennaio davanti il gup Iacopo Mazzullo che dovrà decidere se disporre o meno il processo.
Nel collegio difensivo gli avvocati Calogero Meli, Annalisa Lentini, Viviana Termini, Emilio Scrutato, Salvatore Buggea, Angelo Asaro, Anna Cacciatore, Salvatore Bongiorno.
