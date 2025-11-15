A Caltanissetta, nel pomeriggio del 13 novembre, una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in un’abitazione di via Romita: si chiamava Maria Paola Giambra. Si sta cercando di capire la causa del decesso. Stando alle prime informazioni, a contattare il 112 sarebbero stati i familiari che hanno trovato la ragazza priva di vita nel suo letto. Da una prima analisi sul posto del medico legale è emerso che la giovane era morta già da diverse ore quando sono intervenuti gli operatori del 118, a nulla infatti sono serviti i tentativi di rianimarla. In casa in poco tempo sono arrivati anche i poliziotti. Per tutti gli accertamenti del caso il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia.
Caltanissetta, 23enne trovata morta a letto dai genitori
