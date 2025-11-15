«Con grande piacere annuncio che per il prossimo Capodanno la nostra Augusta sarà protagonista di un momento speciale: ad animare la serata sarà il cantautore Francesco Renga, che saluterà il nuovo anno sul palco in piazza Castello con la propria musica.»

Così il Sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare ha presentato l’evento di Capodanno in programma per il 31 dicembre 2025 promosso dall’Amministrazione in collaborazione con Puntoeacapo Srl.

«Dopo la splendida esperienza con Paolo Belli e quella con Francesco Gabbani degli anni scorsi, adesso è la volta di Renga uno dei volti più importanti del panorama musicale nazionale. Con oltre 40 anni di carriera, dal debutto come frontman del gruppo rock Timoria, al percorso da solista intrapreso negli anni 2000, Francesco Renga ha collezionato singoli di grande successo, 9 album d’inediti da solista, 10 partecipazioni al Festival di Sanremo, tra cui quella che nel 2005 lo ha portato alla vittoria con il brano “Angelo”, celebrato nel 2025 con un tour di oltre 30 concerti nelle principali città italiane. Sul palco di Augusta sarà protagonista di uno spettacolo denso di emozioni come solo una voce come la sua può regalare.»

Ad aprire l’evento sarà la musica live di Nove a cui sarà affidato l’opening della performance di Francesco Renga. Nove, nome d’arte di Simone Rotolo (classe 2006), è un giovane artista emergente che nasce nel rap old school ma si apre presto all’indie e alla contaminazione di generi, con uno stile introspettivo e personale. Ha già calcato palchi importanti come il Sotto il Vulcano Fest 2025 (Catania) e il Cous Cous Fest 2025 (San Vito Lo Capo), aprendo per artisti come Franco 126 e Nashley.

La festa di Capodanno in piazza continuerà dalle 01.00 con una sfida generazionale imperdibile tra i Dj Maurizio e Andrea Cianchino.

«Una scelta – prosegue il Sindaco Di Mare – che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di non far uscire gli augustani per festeggiare, ma piuttosto di rovesciare il trend e rendere Augusta un centro di attrazione anche turistica. Ancora una volta il Consiglio comunale e la Giunta ci hanno consentito di programmare un Natale ed un Capodanno, con un impegno duplice: valorizzare il territorio, i servizi e l’accoglienza per i residenti e al contempo aprirci al mondo esterno, far conoscere le bellezze, la storia e la vitalità della città. Questo Capodanno segna il termine del primo quinquennio della nostra Amministrazione: cinque anni di idee, lavoro e impegno al servizio della comunità. Insieme abbiamo gettato basi importanti, e adesso vogliamo guardare avanti con ancora più determinazione. Con questo evento inauguriamo idealmente un nuovo ciclo: siamo pronti a vivere altri cinque anni ancor più ricchi, partecipati e strategici.

Vi invito tutti a partecipare, a vivere la serata con gioia e senso di appartenenza, e a dare il benvenuto al 2026 – o qualunque anno festeggeremo insieme – con rinnovato entusiasmo e fiducia. Augusta merita di splendere, insieme possiamo farla risplendere.»