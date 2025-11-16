Ha violato gli arresti domiciliari e, insieme ad altre due persone, si è recato a casa dell’ex compagna per appurare se fosse in casa insieme al suo nuovo fidanzato. Protagonista un 29enne nisseno nei confronti del quale la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta. L’uomo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ha violato la misura cautelare recandosi a casa dell’ex compagna, insieme ad altri due soggetti in fase di identificazione, e incitando uno di loro ad arrampicarsi sul balcone per appurare se la donna fosse in compagnia del suo nuovo compagno. Dopo l’arresto, il 29enne è stato portato nel carcere di Caltanissetta.
Viola gli arresti domiciliari e si reca a casa dell'ex compagna, arrestato 29enne
