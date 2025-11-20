Il Motoclub Canicattì di Michele Cerrito e Mauro Palilla (quest’ultimo uno dei leggendari “Magnifici Sette” dell’Enduro Major italiano) ha regalato alla Sicilia un epilogo memorabile per il Campionato Regionale FMI di tripla specialità: Sprint, Minienduro e Trofeo Regolarità.

Sabato 15 e domenica 16 novembre, sul tecnico e spettacolare tracciato di Naro, si sono disputate la 5ª e 6ª prova, con più di 80 piloti al via nonostante la pioggia dei giorni precedenti e il gran lavoro organizzativo richiesto per rendere tutto perfetto. Alla fine il cielo ha premiato tutti: due giornate di sole autunnale che hanno esaltato colori e polvere di un week-end da ricordare.

SPRINT – Cagnina fa il vuoto, podio fotocopia in entrambe le prove

Francesco Pio Cagnina non ha avuto rivali: due vittorie schiaccianti in 26:05.24 (sabato) e 32:29.07 (domenica).

Alle sue spalle, sempre lo stesso terzetto:

2° Gabriele Gulizia (27:24.60 e 33:33.69)

3° Ivan Puma (27:41.70 e 34:35.88)

Top 15 sabato:

4. Vittorio Garretto, 5. Marco Marciante, 6. Fabio Palilla, 7. Salvatore Scala, 8. Nicola Bonarrigo, 9. Flavio Ricevuti, 10. Antonio Costa, 11. Gianluca Guardi, 12. Marco Cirino, 13. Antonio Marino, 14. Giovanni Falla, 15. Libertino Parla.

Top 15 domenica:

4. Salvatore Scala, 5. Fabio Palilla, 6. Gianluca Guardi, 7. Vittorio Garretto, 8. Nicola Bonarrigo, 9. Giovanni Falla, 10. Giambattista Strano, 11. Flavio Ricevuti, 12. Antonio Marino, 13. Antonio Cavaleri, 14. Libertino Parla, 15. Marco Cirino.

MINIENDURO – I giovani non sono da meno

Nella 125 dominio assoluto di Salvatore Mangano: 27:15.13 sabato e 33:22.26 domenica.

Secondo Alex Terranova (28:24.43 e 34:44.27), terzo Giuseppe Indelicato (30:26.05 e 38:15.13). Quarto posto per Lorenzo Barbaccia.

Nelle cilindrate minori grande battaglia:

85 Junior: Marco Perez, Leonardo Liberto, Elias Terranova

85 Senior: Riccardo Repici, Giuseppe Bosco, Giulio Pagnano

65 Cadetti: Demian Falla, Alexander Garofalo, Emanuel Greco, Antonino Marano e Tommaso Di Pietro (solo domenica)

65 Debuttanti: Jacopo Occhipinti (domenica)

REGOLARITÀ – Le moto d’epoca chiudono con onore

Categoria più numerosa la C4 (Epoca 76 125): sabato vittoria di Carmelo Reina, domenica ribaltone con Marco Pagnano primo e Reina secondo; terzo sabato Filippo Costanzo, terzo domenica Vincenzo Frisina.

C5 (Epoca 76 oltre 125): sabato Salvatore Modica, domenica Gabriele Ramirez (Modica impegnato nella T80 RS); secondo in entrambe Salvatore Zambuto.

D3 (Epoca 125): Giuseppe Guglielmo, Filippo Faraone, Giuseppe La Sala.

D52 (Epoca 250): Franco Cuccia.

D62 (Epoca oltre 250): Carlo Vella e Francesco Maria Faro.

Sprint S: Giuseppe Vernagallo.

81 4T: Giannantonio Massarotti.

89 4T: Roberto Cavallaro.

X2: Salvatore Coppola e Michele Antonio Buggea.

Training (domenica): Carlo Battaglia e Damiano Raniolo.

Un week-end che ha unito generazioni di piloti, sotto l’egida del Motoclub Canicattì, capace di trasformare anche le difficoltà meteorologiche in un’occasione di spettacolo.