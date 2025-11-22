sulla SS123 un’auto pirata ha travolto Matteo Di Salvo, 45 anni, ambulante molto conosciuto a Racalmuto e Camastra. L’uomo era sceso dal camion per un guasto quando è stato investito e abbandonato sull’asfalto.

Eliambulanza al Policlinico di Palermo: Matteo è in terapia intensiva, prognosi riservata.

I Carabinieri di Campobello e Licata stanno dando la caccia al pirata, visionando le telecamere.

Racalmuto e Camastra in preghiera per lui.

Il sindaco Bongiorno: «Forza Matteo, la Madonna del Monte ti protegga».