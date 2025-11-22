Brutto incidente lungo l’autostrada A19 in direzione di Palermo, tra gli svincoli di Mulinello ed Enna.

Nel sinistro sono state coinvolte tre autovetture e un furgoncino. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, di cui una in codice rosso, trasportate dal personale del 118 all’ospedale Umberto I di Enna. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco anche i tecnici dell’Anas che si sono occupati della viabilità.