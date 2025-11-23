I Carabinieri della Compagnia Carini, coadiuvati nelle fasi esecutive dal personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del N.A.S. hanno, effettuato, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dell’illegalità diffusa.

All’esito dei controlli, un 26enne di Cinisi, è stato tratto in arresto in flagranza poiché ritenuto responsabile del reato di estorsione e denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di droga.

In particolare, l’indagato che vantava nei confronti di un 32enne palermitano un credito derivante da una pregressa vendita di droga, aveva minacciato quest’ultimo di sottrargli l’autovettura se non avesse provveduto al pagamento della somma di 100 euro. La vittima si è rivolta ai militari che hanno predisposto un apposito servizio bloccando in flagranza di reato l’estorsore.

Durante la perquisizione personale e domiciliare a carico dell’indagato, i Carabinieri hanno recuperato altresì, 45 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e materiale per la coltivazione della sostanza stupefacente.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato, la traduzione presso la casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo.

Ambito medesima attività, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno ispezionato un ristorante a Terrasini e al titolare 36enne, è stata applicata una sanzione amministrativa di 1000 euro, per il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria dell’area adibita al lavaggio delle stoviglie.

Complessivamente sono state controllate 101 persone e 34 veicoli, segnalate due persone alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanze stupefacenti, contestate 13 violazioni al Codice della Strada per un importo superiore ai 4.000euro e, decurtati 21 punti dalle patenti di guida.

Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni e nelle settimane a venire, con l’obbiettivo specifico di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il conseguente degrado urbano, che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini.