Sono Giulia Romeo ((Finanza Sport Campania) e Daniele Sammatrice (Uisp Santa Croce) i vincitori del secondo Trofeo Podistico ACSI “Scala dei Turchi”, che si è disputato oggi a Realmonte (AG).

La manifestazione, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL e FISPES, è stata valida come prova del GP Agrigento – Coppa ACSI – Campionato Regionale ACSI di corsa su strada – prova Biorace 2025 (queste ultime riservate ai tesserati ACSI).

Tempo clemente, solo uno scroscio d’acqua isolato accompagnato dal vento e tanto sole, per una gara che brilla anche per lo scenario incantevole e fiabesco della Scala dei Turchi, una delle scogliere più famose d’Italia: una manifestazione che è connubio perfetto tra sport, natura e promozione del territorio.

Novità nei metri da percorrere, un 5000 metri (omologato) suddiviso in tre giri. La gara tra gli uomini vede protagonisti sin dalle primissime battute il trio Sammatrice, Cimò, Licata. Tra i due giovani ad avere la meglio è l’atleta più esperto, Daniele Sammatrice (16’47) che smesse per una volta le scarpette da trail, ha indossato quelle da velocista, reduce tra l’altro da una prestazione eccellente all’ultima Maratona di Venezia. Alle sue spalle in rimonta Flavio Licata (Atletica Licata) che nel finale supera Lucio Cimò, chiudendo con il tempo di 16’55. A sei secondi il palermitano che ha patito un avvio di gara troppo esuberante (17’01).

La gara femminile è tutta una questione di famiglia. A vincere, al termine di una gara che l’ha vista sempre in testa la 25enne Giulia Romeo, tesserata per la società napoletana Finanza Sport Campania, con il tempo di 21’05. Al secondo posto la calabrese della Podistica Messina, Teresa Latella mamma di Giulia. Splendida la doppietta madre-figlia. Al terzo posto, autrice di una bella gara la giovanissima Honey Barranca (Pol. Atletica Bagheria) in 22’03, ad un secondo dal secondo posto.

La manifestazione ha visto la presenza di atleti Fispes: Giuseppe Averna, Giuseppe Mannino, Salvo Tilaro, Maurilio Vaccaro, Renato Adamo e di Giusi La Loggia spinta dal “Cavaliere” Vito Massimo Catania. Comparto ricco quello paralimpico, a sottolineare l’attenzione degli organizzatori per l’intero movimento.

Prologo con le categorie giovanili, che si sono date battaglia lungo il percorso che si affacciava sulla Scala dei Turchi Esordienti cinque, otto e dieci anni. Una delle novità più bella e interessante dell’edizione numero due del trofeo.

La manifestazione è stata organizzata dall’ASD Pro Sport Ravanusa in collaborazione con ACSI Sicilia, il Comune di Realmonte, CONI Sicilia e con l’approvazione della FIDAL e della FISPES.

A festeggiare oggi anche l’Athlon Ribera del presidente Salvatore Giardina che ha vinto il titolo di società campione della provincia di Agrigento. Cerimonia di premiazione alla presenza, tra gli altri, del neo sindaco di Realmonte Alessandro Mallia. Nella speciale classifica ACSI successi al maschile di Sebastiano Vicari (Pro SPort Ravanusa) in 19’49, al femminile di Maddalena Vicari (Body Gym Club) in 26’05.

CLASSIFICA UOMINI (5 km)

Daniele Sammatrice (Uisp Santa Croce) 16’47

Flavio Licata (Atletica Licata) 16’55

Lucio Cimò (Team Atletica Palermo) 17’01

Michele Galfano (Pol. Marsala Doc) 17’23

Roberto Di Bella (Amatori Palermo) 17’39

CLASSIFICA DONNE (5 km)

Giulia Romeo (Finanza Sport Campania) 21’05

Teresa Latella (Podistica Messina) 22’02

Honey Barranca (Pol. Atletica Bagheria) 22’03

Gina Anna Maria Leone (Casone Noceto) 22’17

Ewa Teresa Mielniczek (Walker Runner Canicattì) 22’36

CATEGORIE GIOVANILI

Esordienti (5): Daniel Marziano (Prosport Castrofilippo) /Marta Picone (Campobello Corre); Esordienti (8): Mattia Di Grigoli (Prosport Castrofilippo) /Sara Picone (Campobello Corre); Esordienti (10): Vincenzo Daniele (Walkers Runners Canicattì)/Rossella Picone (Campobello Corre); Ragazzi: Ester Maria Di Liberto (Campobello Corre); Cadetti: Mattia La Marca (Pro Sport Ravanusa).