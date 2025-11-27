La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un 41enne di Racalmuto accusato di aver violato per ben 23 volte gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale a cui è sottoposto. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal pm Annalisa Failla.

L’indagato, già condannato per il reato di maltrattamenti, nel giro di pochi mesi non si sarebbe fatto trovare in casa durane i controlli, non si sarebbe presentato in caserme negli orari previsti e sarebbe anche stato sorpreso in giro senza autorizzazione. La difesa, rappresentata dall’avvocato Gianfranco Pilato, ha venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere un interrogatorio al pm per scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio.