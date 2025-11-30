Il Leo Club Agrigento Host, guidato da Turi Lo Sardo, ha lanciato una nuova iniziativa solidale: una raccolta di libri per bambini destinata ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, le cui corsie si trasformeranno, così, in luoghi di immaginazione e compagnia. L’obiettivo è offrire momenti di svago, fantasia e conforto, regalando storie che i bambini potranno leggere, condividere tra loro o portare con sé a casa. Chiunque può contribuire donando libri nuovi o in ottimo stato, adatti a diverse fasce d’età.

I punti di raccolta sono: la Cartolibreria Tuttolomondo (via Mazzini 28, Agrigento) e l’Associazione Culturale MariTerra (Salita Chiesa 1, Porto Empedocle). La raccolta è già attiva così da aiutare i ragazzi del Leo Club, Babbo Natale e la Befana a portare in dono storie e sorrisi.