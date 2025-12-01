Tre assoluzioni e due condanne. Si è chiuso, a distanza di quasi otto anni dai fatti, il processo a carico di cinque imputati coinvolti in un’inchiesta antidroga che ha portato – nel gennaio 2018 – al sequestro di una partita di hashish di 3.5 chilogrammi.

La vicenda scaturisce da un controllo dei carabinieri effettuato ad Agrigento nel gennaio 2018. La presenza di due auto con i palermitani aveva destato più di qualche sospetto. Una successiva perquisizione permise di rinvenire complessivamente 34 panetti di hashish per un peso di 3.5 chili.