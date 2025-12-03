A Campobello di Licata, raccolta di indumenti usati e in buone condizioni. Torna l’iniziativa della Civica Amministrazione, in calendario sabato 6 dicembre, dalle ore 8,30 alle ore 11, 30, presso l’area compresa tra le vie Impastato, Viale della Divina Commedia e la Madre Teresa di Calcutta (area dove è installato il distributore d’acqua pubblico). Gli indumenti: dovranno essere consegnati agli operatori della ditta “”Ritessili”” incaricata di gestire il servizio sul posto. Possono essere consegnati all’operatore tutti i capi di abbigliamento ed accessori, inclusi biancheria intima, scarpe borse, nonché tutto quello che rientra nel tessile come stoffe in genere, tende, lenzuola, tovaglie, coperte, tappeti inclusi; debbono essere confezionati per tutte le modalità in sacchetti adeguati e trasparenti.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, raccolta di indumenti usati e in buone condizioni
A Campobello di Licata, raccolta di indumenti usati e in buone condizioni. Torna l’iniziativa della Civica Amministrazione, in calendario sabato 6 dicembre, dalle ore 8,30 alle ore 11, 30, presso l’area compresa tra le vie Impastato, Viale della Divina Commedia e la Madre Teresa di Calcutta (area dove è installato il distributore d’acqua pubblico). Gli indumenti: dovranno essere consegnati agli operatori della ditta “”Ritessili”” incaricata di gestire il servizio sul posto. Possono essere consegnati all’operatore tutti i capi di abbigliamento ed accessori, inclusi biancheria intima, scarpe borse, nonché tutto quello che rientra nel tessile come stoffe in genere, tende, lenzuola, tovaglie, coperte, tappeti inclusi; debbono essere confezionati per tutte le modalità in sacchetti adeguati e trasparenti.