Giusy Cimino ha conquistato due titoli mondiali ai Campionati del Mondo UWSFF 2025, disputati a Pattaya (Thailandia) dal 27 al 30 novembre.

L’atleta siciliana, tesserata per la federazione ICS Italia presieduta da Angelo Giustinniani, ha dominato entrambe le categorie Over 35 in cui ha gareggiato:

• 1º posto assoluto – Wellness Figure Over 35

• 1º posto assoluto – Women’s Physique Over 35

Un doppio oro storico che la incorona Campionessa del Mondo 2025 in due divisioni diverse, impresa rarissima nel panorama del bodybuilding master internazionale.

residente a Canicattì, Giusy è ormai un simbolo della sua città e dell’intera provincia di Agrigento. Il vicesindaco di Cianciana, Liborio Curaba (assessore allo Sport), l’ha celebrata come “nostra concittadina” per i forti legami familiari con il vicino comune, ma è Canicattì la casa che l’ha vista crescere, allenarsi e diventare l’atleta che oggi tutto il mondo applaude.

«Dedico queste vittorie alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia Canicattì e a tutti quelli che hanno creduto in me anche quando sembrava impossibile», ha scritto Giusy subito dopo la premiazione, tra le luci del palco thailandese.

Un fisico scolpito con anni di sacrifici, una posa elegante e una determinazione d’acciaio hanno convinto i giudici internazionali, lasciandosi alle spalle atlete provenienti da ogni continente.

Adesso è già tempo di festeggiamenti: «Ti aspettiamo a Canicattì a braccia aperte!», le hanno scritto in centinaia sui social.

Giusy Cimino non è solo una campionessa: è la prova che da una piccola grande città del Sud Italia si può arrivare sul tetto del mondo, una posa alla volta.