Nella sede provinciale di Confesercenti Agrigento si è svolto un incontro tra un gruppo di imprenditori del capoluogo, promosso dall’Associazione per favorire un momento di ascolto in vista della prossima tornata elettorale che porterà al rinnovo degli organi amministrativi cittadini.

Ad aprire i lavori è stato il presidente provinciale Vittorio Messina, che ha illustrato le principali criticità che interessano l’economia locale, soffermandosi sul ruolo strategico del settore commerciale e del comparto turistico.

«Il tessuto imprenditoriale agrigentino – ha dichiarato Messina – vive una fase complessa e ha bisogno di risposte chiare e di politiche capaci di sostenere davvero chi fa impresa. La città deve tornare ad avere una visione, una strategia di sviluppo e strumenti adeguati per competere e crescere».

Nel corso dell’incontro Messina ha anche richiamato l’importanza del dialogo tra istituzioni e mondo produttivo:

«Agrigento può ripartire solo se amministrazione e imprese lavorano insieme. Serve un confronto continuo, orientato alle soluzioni e non a logiche che appartengono al passato».

Dal dibattito tra i partecipanti è emersa una linea condivisa: la necessità di elaborare un progetto di città serio e realistico, capace di affrontare le sfide economiche, sociali e infrastrutturali dei prossimi anni.

«I cittadini e gli imprenditori chiedono serietà, competenza e un cambio di passo – ha sottolineato Messina –. Occorre un’offerta politica che sappia interpretare i bisogni reali della comunità, che dia spazio alla presenza del mondo imprenditoriale e che assuma come priorità il bene collettivo e non gli interessi di pochi».

L’incontro si è concluso con un invito rivolto alla comunità agrigentina:

«Il voto è uno strumento fondamentale di partecipazione – ha affermato Messina –. Confesercenti invita tutti a esercitare tale diritto con consapevolezza, responsabilità e con l’obiettivo comune di costruire insieme il futuro della nostra città».