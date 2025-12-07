Un traguardo importante per la Sezione AIA di Agrigento. Oggi, Giuseppe Failla farà il suo esordio in Seconda Categoria, dirigendo la gara Terranova – Philbordon, valida per il girone F del campionato siciliano.

Un dato che rende l’evento ancora più speciale è l’età dell’arbitro: appena 15 anni. Giuseppe è infatti uno dei direttori di gara più giovani a calcare il campo in questa categoria, dimostrando come impegno, serietà e passione possano portare già da giovanissimi a raggiungere obiettivi importanti.

“A lui va l’augurio di tutta la Sezione per un futuro arbitrale ricco di soddisfazioni e crescita continua. Un esempio concreto di come il vivaio arbitrale continui a formare, con costanza e qualità, i protagonisti del domani”, si legge nella nota Sezione AIA di Agrigento