Novembre in Sicilia è stato caratterizzato da instabilità molto frequente, specie nella seconda parte del mese, con ben 22 giorni che nel mese hanno registrato precipitazioni; tuttavia la maggior parte dei fenomeni ha interessato di volta in volta solo parti limitate del territorio regionale, riuscendo solo in tre occasioni, nei giorni 7, 9 e 21, ad avere carattere più diffuso e beneficiando quasi l’intera regione.

Ad eccezione di due perturbazioni atlantiche con ingresso sulla Sicilia da Ovest, di nuovo la maggior parte delle precipitazioni è stata causata da circolazioni depressionarie più frequentemente centrate a Ovest dell’Isola o sul Tirreno, favorevoli per i settori occidentale e meridionale, molto meno per il settore ionico.

La precipitazione media regionale mensile in base ai dati della rete SIAS risulta pari a 75,6 mm contro una norma di 102 mm per il periodo 2003-2022.

Il massimo accumulo mensile è stato registrato dalla stazione Messina con 211 mm, ma degno di nota è anche il minimo, registrato dalla stazione Augusta (SR) con soli 4,6 mm. Il massimo accumulo giornaliero è stato registrato con 101,6 mm dalla stazione Antillo (ME) il 9, giorno in cui sulla rete DRPC sono stati superati i 120 mm di accumulo dalla stazione Pagliara (ME).

Il numero medio di giorni piovosi è stato pari a 8,5, valore non troppo lontano dalla norma del mese, pari a 9,4. Un dato che indica che gli eventi in fondo non sono mancati, ma sono stati significativamente meno consistenti rispetto ai normali eventi piovosi di novembre. Il numero massimo di giorni piovosi, pari a 16, è stato registrato dalla stazione Leni (ME) sull’Isola di Salina, massimo valore della serie dal 2002, mentre le stazioni SIAS Catania e Augusta (ME) hanno registrato 2 soli giorni piovosi, anch’essi valori estremi per le rispettive serie SIAS, paragonabili solo a quelli del novembre 2009.

Come è normale che sia, il susseguirsi di mesi con distribuzione delle piogge spiccatamente disomogenea sul territorio ha portato nel medio termine ad un’attenuazione delle differenze rispetto alla norma per gli accumuli degli ultimi 12 mesi, evidenziando scarti sia positivi che negativi per lo più modesti. Fa eccezione il medio versante ionico, dove il deficit di piogge risulta significativo tra versante Sud dell’Etna, Piana di Catania e settore Nord della provincia di Siracusa, anche se non in misura estrema come in occasione della grave siccità 2023-2024. Anche il settore ibleo, pur se in modo più circoscritto, presenta nell’area di Ragusa il un deficit in valore assoluto tra i più alti rispetto alla norma degli ultimi 12 mesi.

Accumuli nei 12 mesi inferiori alla norma continuano ad interessare anche vaste porzioni delle aree centrali. Anche questo ha contribuito finora a produrre deflussi poco significativi verso gli invasi.

La tipologia delle piogge, caratterizzate nell’ultimo mese da numerosi eventi, intervallati però da periodi asciutti e talvolta ventosi, non ha favorito la produzione di portate significative nel reticolo idrografico, continuando in questa fase a ripristinare la capacità idrica dei suoli ma non le riserve superficiali.

Il contributo negativo delle perdite per evaporazione e per evapotraspirazione, maggiori rispetto al passato, appare pesare sui bilanci idrologici. Le piogge del mese di dicembre saranno sotto particolare osservazione per verificare la capacità di ripresa di un sistema che ancora non ha potuto superare le conseguenze della siccità 2023-24.