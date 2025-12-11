

Un appuntamento pensato per valorizzare il ruolo più autentico della biblioteca: un luogo in

cui i linguaggi artistici possono ritrovarsi e dialogare.

L’iniziativa invita il pubblico a vivere un momento condiviso di ascolto e conoscenza. Che

cosa può nascere quando ci si ritrova insieme per dare spazio alle storie? Quali possibilità

emergono dall’incontro tra forme espressive differenti? Quando i linguaggi artistici

dialogano e come possono arricchire l’esperienza di chi partecipa?

La serata si aprirà con gli interventi musicali del gruppo vocale “Diapasong”, chiamato a

costruire un tessuto sonoro capace di dialogare con i momenti letterari e visivi previsti nel

programma. Un percorso pensato con attenzione, in cui la musica non fa da semplice

cornice ma diventa parte del racconto, contribuendo a definire il ritmo dell’incontro.

Al centro della manifestazione, la presentazione dell’opera muraria donata dall’Assessora

alla Cultura, Marianna Guttilla, e realizzata dall’artista sancataldese Cristina Ferrara.

L’intervento nasce con l’intento di valorizzare gli spazi della biblioteca, creando una

presenza visiva che possa accompagnare nel tempo lettori, studenti e visitatori. Un gesto

che unisce sensibilità personale e impegno civico.

Sul valore dell’iniziativa, il Sindaco Gioacchino Comparato, ha evidenziato il ruolo della

biblioteca nella vita cittadina: La nostra comunità necessita di luoghi capaci di restituire

senso, memoria e prospettiva. La biblioteca assolve da sempre questa funzione, ma

iniziative come questa ne rafforzano ulteriormente la centralità: non solo spazio dedicato ai

libri, ma punto di incontro in cui musica, arte e narrazione si integrano e dialogano con la

città. Si tratta di un contributo concreto alla coesione della comunità e di un richiamo al ruolo

decisivo che la cultura continua a svolgere nel promuovere la partecipazione civica.

L’Assessora alla Cultura, Marianna Guttilla, dal canto suo, pone l’attenzione sul significato

della donazione e sul rapporto tra opera e comunità: «Ho scelto di donare questa opera alla

nostra Biblioteca Comunale perché credo profondamente nel valore dei luoghi della cultura

come spazi vivi, capaci di ispirare, accogliere e far crescere la comunità. Questa

installazione muraria, realizzata con sensibilità e maestria dall’artista sancataldese Cristina

Ferrara, vuole essere un segno concreto di attenzione verso la bellezza, la creatività e

l’identità culturale della nostra città. Spero che chi frequenterà la biblioteca possa

riconoscere in quest’opera un invito alla lettura, alla scoperta e alla condivisione.»

Due dichiarazioni. Due prospettive differenti. Che convergono nel riconoscere alla biblioteca

un ruolo che va oltre la semplice funzione di servizio: quello cioè di spazio in cui la cultura

si manifesta, si trasforma e si mette a disposizione di tutti. Un luogo che accoglie, interpreta

e restituisce la vitalità della comunità sancataldese. Un presidio che, attraverso arte, musica

e parola scritta, continua a generare occasioni di incontro e a costruire spazi di

partecipazione condivisa.

Il programma della serata verrà completato dalla presentazione della raccolta di poesie di

Chiara Palermo, la cui voce offrirà un ulteriore livello di riflessione, arricchendo il mosaico di

linguaggi che caratterizza l’iniziativa. A fare da moderatrice l’assessora Guttilla, che

dialogherà con l’autrice, ponendole delle domande per guidare il pubblico nella scoperta del

suo mondo poetico.

Giovanni Proietto