Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia.

Tre le date in calendario, il tour arriverà anche in Sicilia facendo tappa il 23 agosto 2026 a Catania, a Villa Bellini. Il live rientra nella nuova programmazione di Sotto Il Vulcano Fest, kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.

Da alcuni grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco, ai successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori della discografia dei due cantautori, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni.

Il tour debutterà il 27 giugno 2026 dall’Arena del Mare al Porto Antico di Genova per poi proseguire in tutta Italia.