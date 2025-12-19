I carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno eseguito tre provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti indagati o condannati in via definitiva per diversi reati. A Milena le manette sono scattate per un pregiudicato 58enne, già sottoposto ai domiciliari, in esecuzione dell’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Caltanissetta.

L’uomo dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina, reati commessi a Milena tra agosto e novembre 2023. Un pregiudicato di 33 anni, anche lui già ai domiciliari, è stato arrestato in flagranza per evasione e per lui si sono spalancate le porte del carcere.

A Niscemi, invece, è stato arrestato un 27enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Livorno. L’uomo dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione per lesioni personali e rapina, commessi a Rosignano Marittimo nel febbraio del 2021. L’uomo è stato condotto in carcere a Gela.