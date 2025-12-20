

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “Nuje”, dopo un 2025 live straordinario, Gigi D’Alessio annuncia un altro raddoppio per “Gigi Palasport”: al concerto già in programma per il 24 aprile 2026 al Palarescifina di Messina, si aggiunge la seconda data, il 25 aprile.

Le due date di Messina, all’interno del tour curato da Friends and Partners, sono organizzate da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina guidato dal Sindaco Federico Basile.

“La risposta entusiasta del pubblico ci rende estremamente orgogliosi – dichiarano il Sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro -. L’arrivo di un artista come Gigi D’Alessio per un doppio appuntamento conferma il percorso di crescita di Messina come polo di riferimento per grandi spettacoli. Grazie a strutture moderne e a una macchina organizzativa sempre più efficiente, la città si dimostra pronta a ospitare eventi capaci di generare partecipazione, energia e occasioni di condivisione per tutta la comunità”.