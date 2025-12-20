Tradizione e emozione si rinnovano: arriva alla XXIV edizione il “Presepe di Voci”, il suggestivo concerto natalizio che trasforma la Chiesa di Sant’Erasmo in un presepe sonoro. L’appuntamento è per sabato 20 dicembre, con inizio alle ore 20:00 (orario probabile, in linea con eventi simili).

Ad aprire la serata sarà il Coro Polifonico Alma Laetitia Cantorum di Campobello di Licata, diretto dalla maestra Valentina Alabiso e accompagnato al pianoforte dal maestro Fabrizio Chiarenza.

Seguirà il Coro Polifonico Cantores – Voci di Don Bosco di Naro, sotto la direzione della maestra Rosa Maria Giunta, con l’accompagnamento al piano della maestra Maricla Cacciatore.

Il momento culminante sarà l’esibizione del Coro Polifonico Pueri et Juvenes Cantores – Voci Bianche di Don Bosco, che porterà una ventata di freschezza e delicatezza, con le voci dei più piccoli a evocare l’innocenza del Natale.

Un evento che unisce comunità vicine – Naro e Campobello di Licata – in un abbraccio musicale dedicato alla Natività. La Chiesa di Sant’Erasmo, antico gioiello del patrimonio narese (edificata nel XVI secolo e ricca di opere d’arte), farà da cornice perfetta a questa tradizione consolidata.

Ingresso libero.