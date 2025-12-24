Un uomo di 32 anni, originario del Mali e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta per violenza sessuale ai danni duna studentessa di 23 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avvicinato la ragazza mentre passeggiava per una via del centro, palpeggiandola ripetutamente nelle parti intime.

La 23enne sarebbe comunque riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto ad una pattuglia dei carabinieri che proprio in quel momento passava da quella strada. L’uomo è stato fermato e condotto nel carcere di Enna. Il gip di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione con divieto di dimora nel comune di Caltanissetta.