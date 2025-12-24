

Naro si prepara a vivere una giornata di festa all’insegna della storia, della cultura e dello spettacolo.

Il 28 dicembre la città sarà protagonista di un ricco programma di eventi che coinvolgerà l’intero centro storico e i principali luoghi simbolo del patrimonio artistico e culturale locale.

Per l’occasione saranno valorizzati e aperti al pubblico i principali monumenti storici della città: il Castello Chiaramontano, il Quarto Nobile, le Catacombe Paleocristiane, il MAN di via Vanelle, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di Sant’Agostino e la Chiesa di Santa Caterina.

Il programma prenderà il via alle ore 11:00 con l’inaugurazione del Polo Museale Multimediale Immersivo, ospitato nei locali dell’Ex Pretura, un nuovo spazio pensato per raccontare la storia e l’identità del territorio attraverso strumenti innovativi e immersivi.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, Piazza Garibaldi si animerà con attività dedicate ai più piccoli, grazie all’installazione di gonfiabili e giochi pensati per il divertimento dei giovani.

La giornata si concluderà alle ore 21:00 con la serata musicale della Festalunga Band, che porterà musica e intrattenimento in Piazza Garibaldi, trasformando il cuore della città in un luogo di festa e condivisione.

L’iniziativa, intitolata “Territorio di Memoria, Naro: identità cultura e comunità” promossa dal Comune di Naro in collaborazione con l’associazione We Naro ed è patrocinata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e il libero consorzio Comunale di Agrigento, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra identità, cultura e comunità.