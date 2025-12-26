Giovedì 26 dicembre il Teatro Golden accoglierà il ritorno in Italia di Pastor Ron Hubbard, tra le voci più rappresentative, carismatiche e amate del gospel internazionale. Con lui sul palco il suo Gospel Ensemble e la special guest d’eccezione la grande interprete siciliana Lidia Schillaci, per una serata che unisce energia, spiritualità e spettacolo.

Il concerto (Teatro Golden, via Terrasanta, 60, ore 21.00, prodotto da DalVivo Produzioni e Scarlatti Management, biglietti disponibili su Vivaticket e Ticketone) proporrà due ore di musica gospel, in cui si inseriscono elementi di comicità e umorismo, con un repertorio caratterizzato da arrangiamenti moderni e sonorità tradizionali, che spazia dal gospel tradizionale a quello contemporaneo: una vera e propria “gospel experience”, un viaggio dalle origini allo spiritual per arrivare alle versioni più moderne, con una sezione interamente dedicata al Natale.

Sul palco, Pastor Ron sarà affiancato da sei musicisti e cantanti, voci potenti e vellutate in pieno stile black, una miscela esplosiva per un ensemble che coniuga tecnica, intensità vocale e un forte senso di coesione artistica. Conosciuto come “Triple Man”, per la capacità di integrare canto, danza e recitazione, Pastor Ron riassume così la sua visione artistica: «Ci sono molti modi per diffondere la parola: la musica, il palco, un sermone, ma il più efficace è un umorismo sincero, capace di arrivare al cuore delle persone». La sua formazione presso la Interlochen Music Academy e il Cleveland Institute of Music, unitamente all’esperienza maturata in numerosi musical, contribuisce alla solidità e completezza del suo percorso professionale.

Pastor Ron Hubbard, già protagonista in Italia dal 2010 con un clamoroso successo di pubblico incantato dalla sua personalità strabordante e coinvolgente, ha consolidato negli anni un forte rapporto con il pubblico italiano grazie a esibizioni presentate in sedi prestigiose quali l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Piazza Santissima Annunziata di Firenze, il Palasport di Mestre e il Toscana Gospel Festival.

L’evento vedrà la presenza della cantante e cantautrice Lidia Schillaci, artista dalla consolidata esperienza nazionale e internazionale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con figure di primo piano quali Robben Ford, Celine Dion, Chick Corea, Eros Ramazzotti, Max Pezzali ed Elisa. Ha inoltre prestato la sua voce per campagne pubblicitarie di rilevanza internazionale (Nutella, Wind, Mercedes) ed è risultata vincitrice di Tale e Quale Show 2020. Il suo contributo al settore audiovisivo le è valso un riconoscimento al Festival del Cinema di Venezia per le colonne sonore destinate al cinema e alla fiction. Attualmente è impegnata nei progetti “Oltreoceano” e “ANIMA”, due produzioni che mettono in relazione musica, narrazione e ricerca spirituale.