Immaginate di passeggiare tra le vie illuminate del borgo barocco di Naro, scoprendo presepi nascosti in cortili antichi, vicoli suggestivi e chiese storiche: luci soffuse, statue artigianali e l’atmosfera magica del Natale che avvolge tutto. È questo lo spirito della III Edizione Urban Walking tra i Presepi di Naro, organizzata dall’ASD Rette Parallele.

Domani, sabato 27 dicembre 2025, partenza alle ore 16:00 da Piazza Padre Favara: una camminata guidata di circa 4-5 km, aperta a tutti – famiglie con bambini, gruppi di amici, appassionati di trekking leggero – per ammirare le creazioni di artigiani locali, associazioni e residenti che trasformano Naro in un grande presepe a cielo aperto.

L’ASD Rette Parallele, nata per promuovere il benessere attraverso il movimento e la scoperta del territorio, ha reso questo evento un appuntamento imperdibile: soste con foto, brevi racconti sui presepi e un percorso che unisce sport, cultura e tradizione natalizia in modo attivo e divertente.

La tappa finale sarà il famoso Presepe Vivente Musicale di Casa ContemplAttiva.

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da cammino e tanta voglia di stupore!

Un modo unico per vivere il Natale: tra luci, storie antiche e il calore della comunità narese.

Sabato 27 dicembre – ore 16:00

Partenza: Piazza Padre Favara, Naro (AG)

Contatti ASD Rette Parallele:

Pagina Facebook: www.facebook.com/ASDRetteParallele

Referente: Irene Falsone – 334 1759552 (anche WhatsApp)