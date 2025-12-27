Campobello Comune accordo quadro ””Verde”” per interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, posatura, raccolta, conferimento sfalci su parchi, giardini, viali alberati e terreni comunali. L’ingegnere Giuseppe Bellia è stato nominato Rup – Responsabile unico del procedimento.
Lo stesso è stato nominato Rup per l’accordo quadro “”detriti””, per la rimozione, raccolta e conferimento in discarica dei detriti abbandonati da pioggia.
Giovanni Blanda
