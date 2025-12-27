Un annuncio che arriva con una sola necessità: quella di riportare dal vivo

la potenza della sua musica. Quella stessa che si ascolta nei dischi e nei

brani che hanno contribuito a fare di Gemitaiz uno degli artisti più stimati

della scena rap italiana, ma che è proprio sul palco che raggiunge la sua

massima espressione, e per quest’occasione accompagnato sul palco anche da

musicisti d’eccezione.

L’appuntamento per i fan siciliani sarà il 21 agosto a Catania, dove

Gemitaiz sarà tra i protagonisti della prossima estate di concerti a Villa

Bellini ospite della rassegna Sotto il Vulcano Fest organizzata da

Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione

con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.