Dopo il successo del tour europeo terminato da pochi giorni, IL VOLO annuncia oggi un nuovo appuntamento che arricchisce il calendario estivo del WORLD TOUR 2026-2027, prodotto da Friends & Partners. Il trio si esibirà sabato 22 agosto 2026 al Teatro Antico di Taormina (ME), uno dei palcoscenici più iconici e suggestivi del panorama internazionale, un luogo carico di storia e bellezza, che farà da cornice a una serata speciale all’insegna della grande musica dal vivo.

L’evento è realizzato grazie alla co-organizzazione tra Puntoeacapo Srl e Fondazione Taormina in collaborazione con il Comune di Taormina.

Il WORLD TOUR 2026-2027 farà tappa in Italia con numerosi appuntamenti estivi, tra luglio e settembre 2026, e in Spagna con una data a Barcellona. Si partirà l’1 luglio da Marostica (VI) @ Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello, per poi toccare il 3 luglio Pistoia @ Piazza Duomo, il 6 luglio Asti @ Asti Musica / Piazza Alfieri, l’8 luglio Vigevano (PV) @ Castello Sforzesco, l’11 luglio a Siracusa @ Teatro Greco, il 15 luglio a Barcellona @ Les Nits Occident, il 17 luglio a Cernobbio (CO) @ Lake Sound Park / Villa Erba, il 23 luglio Cattolica (RN) @ Arena Regina, il 25 luglio Este (PD) @ Este Music Festival / Castello Carrarese, il 31 luglio Codroipo (UD) @ Villa Manin, il 2 agosto Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli Live, il 7 agosto Barletta @ Fossato del Castello, il 9 agosto Alghero (SS) @ Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani, il 22 agosto a Taormina (ME) @ Teatro Antico (NUOVA DATA), il 27 agosto Lanciano (CH) @ Parco Villa Delle Rose, il 28 agosto Macerata @ Sferisterio, il 6 settembre a Brescia @ Piazza della Loggia e l’8 settembre a Caserta @ Reggia / Piazza Carlo di Borbone.

Le nuove tappe in Europa sono previste per ottobre e novembre 2027. Si partirà il 10 ottobre da Bruxelles @ Forest National, per poi proseguire il 12 ottobre a Stoccarda @ Hanns-Martin-Schleyer-Halle, il 13 ottobre a Düsseldorf @ PSD Bank Dome, il 15 ottobre a Łódź @ Atlas Arena, il 17 ottobre a Budapest @ MVM Dome, il 18 ottobre a Praga @ O2 Arena, il 20 ottobre a Francoforte @ Festhalle, il 22 ottobre a Bratislava @ Tipos Arena, il 24 ottobre a Zurigo @ Hallenstadion, il 26 ottobre a Madrid @ WiZink Center, il 28 ottobre a Porto @ Super Bock Arena, il 31 ottobre a Valencia @ Roig Arena, il 2 novembre a Monaco @ Olympiahalle e concludere il 3 novembre a Vienna @ Stadthalle D.

Il nuovo anno comincerà per IL VOLO con un tour a marzo in America Latina, teatro di grandi successi e sold out già registrati questo autunno, e ad aprile toccheranno i principali pachi degli Stati Uniti.

Luglio e agosto saranno mesi dedicati ai live estivi annunciati, che anticiperanno la quarta edizione di TUTTI PER UNO (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners), in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 nel magnifico Palazzo Te a Mantova, luogo di straordinaria importanza culturale e storica, che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica.

A dicembre 2026, il trio tornerà finalmente in nei palasport italiani con cinque imperdibili appuntamenti, per regalare ai fan un’esibizione unica e ricca di emozioni. La tournée partirà il 7 dicembre a Milano, all’Unipol Forum; proseguirà il 12 dicembre a Firenze, al Nelson Mandela Forum; il 17 dicembre a Roma, al Palazzo dello Sport; il 19 dicembre a Torino, all’Inalpi Arena; e si concluderà il 20 dicembre a Bologna, all’Unipol Arena. Le prevendite per i concerti nei palasport italiani sono già disponibili online.