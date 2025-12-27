Torna l’atteso appuntamento con la “solidarietà ambientale” nel cuore delle festività natalizie. Il prossimo 30 dicembre, dalle ore 09:00 alle 12:00, la spiaggia della Tonnara di Sciacca ospiterà l’iniziativa “Il Nostro Regalo di Natale al Mare”, promossa da Marevivo Sicilia in collaborazione con la Cooperativa di Comunità “Identità e bellezza” e l’IISS Calogero Amato Vetrano.

L’evento propone anche quest’anno un gesto simbolico e concreto: un “regalo al contrario”. Invece di scartare doni, i partecipanti si impegneranno a prelevare i rifiuti abbandonati sull’arenile per riporli all’interno di un grande pacco regalo, liberando la costa dai detriti e dalla plastica. Per rendere l’atmosfera ancora più festosa, l’invito per tutti i volontari è di partecipare indossando il classico cappellino di Babbo Natale.

La novità di quest’anno sarà rappresentata da un altro gesto simbolico ma di profonda educazione ambientale: il ritorno a casa delle conchiglie. Troppo spesso sottratte alle spiagge da tutti noi come souvenir, le conchiglie svolgono un ruolo vitale per l’ecosistema.

“Restituire le conchiglie significa ridare al mare ciò che gli appartiene. Una volta in acqua, diventeranno la casa per piccoli organismi e, con il tempo, si trasformeranno nella sabbia che calpestiamo. Invitiamo chiunque ne abbia in casa a portarne anche solo una piccola parte per unirsi a questa operazione di rinascita” dichiara Fabio Galluzzo, Presidente di Marevivo Sicilia.

L’iniziativa registra il patrocinio del Comune di Sciacca, che provvederà alle operazioni di smaltimento dei rifiuti, e le adesioni di diverse realtà associative cittadine.

L’Associazione Marevivo Sicilia invita la cittadinanza a partecipare numerosa per un atto di more verso la propria città ed il suo mare.