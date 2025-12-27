Lo sport come veicolo di solidarietà e condivisione. È questo lo spirito che anima l’iniziativa natalizia promossa dalla squadra di calcio amatoriale Superstars Quelli del Venerdì di Ravanusa, che il 28 dicembre 2025 scenderà in campo insieme all’Olimpia, anch’essa formazione amatoriale ravanusana, per un incontro all’insegna della beneficenza.

La partita, in programma alle ore 10:00 presso lo stadio Saraceno, rappresenta molto più di un semplice evento sportivo: sarà un momento di aggregazione, amicizia e sostegno concreto alle famiglie e alle persone più bisognose della comunità locale, proprio nel periodo più sentito dell’anno, quello delle festività natalizie.

L’incontro nasce dalla volontà condivisa delle due società di unire le forze per promuovere valori positivi come la solidarietà, l’inclusione e la partecipazione sociale. Durante l’evento, infatti, sarà possibile contribuire con donazioni e offerte che verranno destinate alle iniziative di beneficenza presenti sul territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dai presidenti delle due squadre. Totò La Marca, presidente delle Superstars Quelli del Venerdì, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

«Siamo orgogliosi di organizzare questo incontro e di poter contribuire concretamente al sostegno delle famiglie più bisognose della nostra comunità. Ringraziamo l’Olimpia per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta: siamo certi che sarà una giornata emozionante e divertente per tutti».

Sulla stessa linea Livio Rizzo, presidente dell’Olimpia:

«Siamo felici di partecipare a questo evento di solidarietà e di condividere il nostro impegno con la città. Crediamo fermamente che lo sport possa essere un potente strumento per creare legami, trasmettere valori e fare del bene».

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: tifosi, famiglie e appassionati di sport sono chiamati a partecipare e a vivere una mattinata di calcio e solidarietà, dimostrando ancora una volta che a Ravanusa il Natale è davvero un momento di condivisione per tutti.