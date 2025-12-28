

L’associazione Uniti per Salvarli di Canicattì ha lanciato un appello alla cittadinanza in vista della notte di San Silvestre, invitando a evitare l’uso di petardi, botti e fuochi d’artificio per tutelare animali, persone fragili e l’intera comunità.

Secondo i volontari, gli scoppi improvvisi provocano traumi, fughe, infarti, smarrimenti e persino la morte di molti animali domestici e selvatici, sia randagi che di proprietà. Effetti negativi si registrano anche su anziani, bambini e individui sensibili ai rumori forti, con possibili conseguenze fisiche e psicologiche rilevanti.

L’associazione sottolinea che l’impiego non autorizzato di materiali esplodenti è proibito dalla normativa vigente e può comportare sanzioni amministrative o penali.

Canicattì, comune con una significativa presenza di animali randagi e domestici, vede ricorrere ogni anno iniziative di sensibilizzazione su questo tema durante le festività. Precedenti appelli e ordinanze sindacali in anni passati hanno mirato a ridurre i rischi legati ai botti, evidenziando impatti su benessere animale e sicurezza pubblica.

L’iniziativa contribuisce a promuovere una maggiore consapevolezza nel territorio, favorendo festeggiamenti più rispettosi. Tra i punti di forza emerge l’attenzione alla vulnerabilità di animali e categorie fragili della popolazione. Tuttavia, la diffusione di pratiche tradizionali rende complessa l’adozione uniforme di comportamenti responsabili, e l’effettiva applicazione delle norme dipende dai controlli e dalla sensibilità individuale.