Sarà Andrea Camilleri a fare da guida al primo corner multimediale della “Strada degli Scrittori” che si inaugura lunedì 29 dicembre alle 11.30, al Polo culturale di San Pietro su via Pirandello, ad Agrigento, di fronte alla casa in cui il drammaturgo abitò per qualche tempo. Si tratta della prima installazione del progetto “Le piazze della Capitale” sostenuto da Agrigento Capitale Italiana della Cultura, è diretto a viaggiatori che si muovono fra la Girgenti di Pirandello, la Regalpetra di Sciascia, la vera Vigàta letteraria di Camilleri e altre soste che abbracciano virtualmente la Valle dei Templi.

Sarà Andrea Camilleri, quindi, a fare da guida in un video-racconto di dieci minuti che introduce le tappe della “Strada” che va da Caltanissetta (città di Rosso di San Secondo) a Porto Empedocle (la Vigata di Camilleri) toccando la Donnafugata sognata di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, fra Palma di Montechiaro e Santa Margherita di Belice; Sciacca e Sambuca di Sicilia, luoghi dove vissero rispettivamente Tommaso Fazello e Navarro della Miraglia, o anche Favara, terra di Antonio Russello e così via.

Il Polo di via Pirandello, attivato dalla Diocesi di Agrigento e gestito dall’associazione Ecclesia Viva, è il primo dei punti di incontro che saranno aperti anche negli altri centri piccoli e grandi del percorso. L’installazione è figlia di questa sinergia, nella logica della valorizzazione stabile del patrimonio culturale dell’Arcidiocesi, in sintonia con la Fondazione Agrigento 2025.

I corner sono destinati a rimanere nel tempo come simboli di un’esperienza destinata a prolungarsi oltre il 2025, lungo le articolazioni della “Strada” con i suoi riferimenti letterari che, attraverso gli scrittori e i loro luoghi, indicano storia, bellezza, riscatto, gastronomia.

All’inaugurazione saranno presenti, fra gli altri, il vescovo Alessandro Damiano, il sindaco Francesco Micciché, il presidente della Fondazione Agrigento 2025, Maria Teresa Cucinotta e il direttore generale Giuseppe Parello, il direttore della “Strada” Felice Cavallaro, i rappresentanti dei centri dove saranno allestiti gli altri corner multimediali: Caltanissetta (Palazzo Moncada), Racalmuto (Casa Sciascia), Favara (Castello Chiaramontano), Palma di Montechiaro (Castello Ducale) e Vigata-Porto Empedocle.