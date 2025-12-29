Un venticinquenne agrigentino, è stato arrestato dalla polizia, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare siglata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, per maltrattamenti in famiglia.

Il giovane avrebbe ripetutamente minacciato e in più occasioni aggredito i genitori, che esasperati della situazione, hanno chiesto aiuto alla polizia.

Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.