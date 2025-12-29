I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un venticinquenne di nazionalità tunisina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Trovato in possesso di tre panetti di hashish per un peso complessivo di 285 grammi.

L’operazione antidroga è stata condotta con l’ausilio delle unità cinofile. Lo stupefacente, secondo quanto accertato, era nascosto all’interno di un giubbotto. L’indagato ha nominato difensore di fiducia l’avvocato Giuseppe Tramuta, che si è messo al lavoro in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca.