Un petardo e colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Palermo contro l’ingresso secondario della chiesa San Filippo Neri del quartiere Zen, in via Fausto Coppi, dove la polizia scientifica ha effettuato rilievi, trovando diversi bossoli per terra. I proiettili hanno raggiunto l’interno della chiesa, dove fortunatamente non c’era nessuno.

I promotori degli Stati generali per l’infanzia e l’adolescenza e per le politiche giovanili, riuniti il primo dicembre scorso nella parrocchia San Filippo Neri, condannano “i gravissimi fatti avvenuti proprio contro la parrocchia con colpi di arma da fuoco esplosi contro l’ingresso della chiesa, con danni ingenti e quello che appare come uno sfregio inaccettabile alla comunità. Che si tratti di una ‘incosciente bravata’, come ipotizzato da padre Giannalia, o meno, è comunque un fatto gravissimo. Conferma la pericolosa deriva culturale della nostra città, che sempre più spesso sfocia in violenza e intimidazione”. “Questa volta, la violenza colpisce un simbolo di pace e impegno sociale, un simbolo della comunità e della sua voglia e capacità di riscatto. Mentre ribadiamo piena vicinanza a padre Giannalia e a tutta la comunità parrocchiale, non possiamo che affermare – aggiungono – che tutto questo dimostra, ancora una volta, l’urgenza assoluta di un cambio di passo: servono certamente controlli e repressione dell’illegalità, ma è vitale riattivare processi socio-educativi diffusi e radicati nel territorio, coinvolgendo tutte le realtà che vi operano. A questo scopo saranno fondamentali i tavoli tematici e territoriali che organizzeremo a gennaio: sono lo strumento concreto per onorare l’impegno corale preso dalle organizzazioni e dalle istituzioni il primo dicembre dinanzi alla città”.

Di Ganci (Pd), è attacco alla parte sana della comunità

“Colpire la chiesa di San Filippo Neri allo Zen significa colpire quella comunità in una delle sue componenti più sane, le sue relazioni, il lavoro quotidiano che prova a costruire futuro e speranza. A padre Giannalia e a tutte le persone che vivono e animano la parrocchia va la nostra piena vicinanza. È un episodio che ferisce, ma che richiama ancora una volta l’urgenza di prendersi cura di una parte della nostra città da cui passa una sfida importante per Palermo tutta”. Lo dice la consigliera comunale di Palermo del Partito democratico, Mariangela Di Gangi.