Un incidente autonomo è avvenuto ad Agrigento, quando un’auto è uscita fuori strada e ha terminato la sua corsa dentro la rotonda degli scrittori lungo la statale 640. Il conducente, un uomo di 34 anni, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti prontamente. Il giovane, ha riportato ferite non gravi, ma è stato comunque trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, l’auto potrebbe aver perso il controllo a causa dell’alta velocità. Sul posto i Carabinieri della sezione Radiomobile per rilevare i danni. Traffico parzialmente bloccato.